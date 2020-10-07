توجيه جديد من مصرفين حكوميين يخص توزيع الرواتب

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-07T14:13:11+0000

شفق نيوز/ وجه مصرفا الرافدين والرشيد الحكوميان، موظفيهما باستئناف الداوم يوم غد الخميس لتوزيع رواتب الموظفين.

وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قررت اعتبار غدا الخميس ( 8 تشرين الاول ) عطلة رسمية لمناسبة اربعينية الامام الحسين"ع".

وذكر المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على توجيهات ومتابعة من قبل مدير عام المصرف، تقرر استئناف الدوام في بعض فروع المصرف التي لديها توطين دوائر الدولة والتي وصل تمويلها للمصرف والمشمولة بعملية التوطين من اجل استكمال صرف الرواتب خدمة للصالح العام".

من جانبه اشار المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد الى أن "المصرف وجه كافة موظفي فروعه في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي ليوم غد الخميس لدفع رواتب الدوائر الحكومية والتي وصل تمويلها للمصرف".

واضاف ان "المصرف باشر ومنذ اليوم الاربعاء برفع الرواتب بعد ان وصلت اشعار بذلك من وزارة المالية.

وكانت وزارة المالية قد اعلنت يوم امس الثلاثاء دفع رواتب الموظفين لشهر ايلول الماضي، بعد تأخيرها لاسابيع.

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