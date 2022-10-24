توجه نيابي لإعادة سعر صرف الدولار تدريجياً.. وثيقة

شفق نيوز/ طالب عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، بإدراج فقرة التصويت على إعادة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي إلى سعره الرسمي السابق.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، حميد الشبلاوي، وفق وثيقة رسمية، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، وحملت عنوان "تخفيض سعر صرف الدولار"، إنه "نظرا لتداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار الذي انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي للعائلة العراقية والذي أثقل كاهل المواطن بالاخص ذوي الدخل المحدود نحن الاعضاء في القائمة المرفقة نطلب من رئاسة مجلس النواب بإدراج فقرة تخفيض سعر صرف الدولار وإعادته تدريجيا لسعر الصرف السابق ضمن جدول عمل الجلسة القادمة خدمة للصالح العام".

وأظهرت القائمة، تواقيع 40 نائباً حتى الآن.

يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 1450 دينار، بدلاً من 1200 دينار، مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.

ونتيجة لذلك، كما يرى مختصون، ارتفع التضخم السنوي في العراق بشكل كبير، لتشهد جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، ارتفاعاً كبيراً، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.