توترات "هرمز" تهدد وصول الشاي الهندي إلى العراق

شفق نيوز- نيودلهي

حذّرت صحيفة هندية، يوم الأحد، من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والاضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز قد يهددان تدفق صادرات الشاي الهندي إلى أسواق الخليج، ولا سيّما العراق.

وذكرت صحيفة The Times of India في تقرير لها أن "المصدرين الهنود يبدون قلقاً متزايداً من احتمال تأخير الشحنات أو تعطل حركة السفن في هذا الممر البحري الحيوي، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة بين آسيا والشرق الأوسط، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري وإبطاء وصول البضائع إلى الأسواق الإقليمية".

ونقل التقرير الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، عن خبراء في قطاع الشاي قولهم إن "نحو 60% من صادرات الشاي الهندي تمر عبر طرق الشحن المرتبطة بمضيق هرمز باتجاه أسواق الشرق الأوسط، الأمر الذي يجعل القطاع عرضة بشكل كبير لأي اضطرابات جيوسياسية في المنطقة".

وأضاف أن "استمرار التوترات قد ينعكس أيضاً على أسعار السلع الغذائية في الدول المستوردة، مع احتمال ارتفاع تكاليف الشحن وإطالة مدة الرحلات البحرية، ما قد يؤثر في إمدادات بعض المنتجات الزراعية والغذائية".

ويُعد العراق من الأسواق المهمة للسلع الغذائية الآسيوية، بما في ذلك الشاي، حيث تعتمد التجارة بين البلدين بشكل أساسي على النقل البحري عبر الخليج العربي.

ويرى مراقبون أن أي اضطراب في الملاحة عبر مضيق هرمز قد يؤدي إلى إبطاء تدفق السلع إلى العراق ودول المنطقة، ويزيد الضغوط على سلاسل الإمداد خلال الفترة المقبلة.