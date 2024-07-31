توترات الشرق الأوسط والطلب الصيني يرفعان أسعار النفط

شفق نيوز/ ارتفعت العقود الآجلة للنفط بنحو دولارين، مساء اليوم الأربعاء، من أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع بعد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، غير أن الأسعار ظلت تحت ضغط من المخاوف بشأن الطلب الضعيف في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولاراً للبرميل بما يعادل 2.5% إلى 80.58 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 13:31 بتوقيت غرينتش قبل انتهاء حلول أجلها اليوم الأربعاء، في حين سجلت عقود أكتوبر الأكثر نشاطا 80.21 دولاراً بارتفاع 2.14 دولاراً.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.23 دولاراً للبرميل أو 3% إلى 76.96 دولاراً للبرميل.

وانخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 1.4% أمس الثلاثاء، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما في سبعة أسابيع.

وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) في أثناء تواجده في إيران.

وجاء ذلك بعد يوم من زعم الحكومة الإسرائيلية أنها قتلت أكبر قائد لحزب الله في غارة جوية على بيروت أمس الثلاثاء ردا على هجوم صاروخي عبر الحدود على إسرائيل يوم السبت.

وتتجه أسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط لتسجيل خسارة شهرية في يوليو هي الأكبر لهما منذ 2023.

ويؤثر تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وأكبر مساهم في نمو الطلب العالمي، على أسواق النفط.