توترات الشرق الأوسط ترفع أسعار المعدن النفيس

شفقق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، يوم الاثنين، إذ أدى استمرار التوترات في الشرق الأوسط والتوقعات بأن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام إلى زيادة جاذبية المعدن النفيس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2309.24 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:27 بتوقيت جرينتش، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2318.80 دولاراً للأوقية.

وتضاءلت احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أمس الأحد على ما يبدو في ظل إصرار غزه على مطلبها الخاص بإنهاء الحرب في القطاع مقابل إطلاق سراح الرهائن وفي الوقت نفسه رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لذلك.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 26.89 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين نحو 0.7% إلى 948.97 دولاراً، كما ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 946.58 دولاراً.