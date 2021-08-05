توترات الشرق الأوسط ترفع اسعار النفط عالمياً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مدعومة بالتوترات في الشرق الأوسط، لكنها فشلت في استعادة معظم خسائر اليوم السابق بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا، أو 0.41٪، إلى 70.66 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا، أو 0.48٪، إلى 68.48 دولارًا للبرميل، وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولارين للبرميل يوم أمس الأربعاء.

وتساعد التوترات الإقليمية بشأن هجوم إيراني مزعوم على ناقلة نفط في الخليج الأسبوع الماضي واختطاف الناقلة التي ترفع علم بنما في خليج عمان امس الاربعاء الى ارتفاع اسعار النفط ، الا ان تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حد من المكاسب.

وتراجعت الأسعار بشكل حاد في الجلسة السابقة بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) إن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 3.6 مليون برميل بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، أشار بعض المحللين إلى انخفاض أكبر من المتوقع بمقدار 5.3 مليون برميل في مخزونات الوقود.