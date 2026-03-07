توترات الخليج تهدد إمدادات الغذاء إلى العراق

شفق نيوز- بغداد

بدأت شحنات السلع الزراعية المتجهة إلى الخليج العربي بالتباطؤ أو تغيير مساراتها، فيما علّقت بعض السفن رحلاتها مؤقتاً مع تصاعد المخاوف بشأن سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل السلع والطاقة في العالم.

وذكرت شركة S&P Global الأميركية، أن متعاملون في قطاع الشحن قالوا إن بعض الشركات تدرس خيار تفريغ الشحنات في موانئ سلطنة عمان لتجنب المرور عبر المضيق، قبل نقلها براً إلى أسواق المنطقة.

وتابعت غير أن جدوى هذا الخيار لا تزال غير مؤكدة بالنسبة للشحنات الكبيرة المتجهة إلى العراق والكويت، في ظل ضخامة الكميات وارتفاع تكاليف النقل البري مقارنة بالشحن البحري المباشر.

وفي سياق متصل، تحذر تقارير اقتصادية من أن اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط قد يزيد من مخاطر تضخم أسعار الغذاء عالمياً، مع صعود تكاليف الوقود والشحن والأسمدة.

وتشير التقديرات إلى أن اضطراب التدفقات التجارية وارتفاع مدخلات الطاقة المكثفة قد يدفعان إلى تعميق انتقال الأسعار من المزرعة إلى المائدة خلال عام 2026.

وبالنسبة إلى العراق، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الحبوب والسلع الزراعية عبر طرق الشحن في الخليج، فإن أي اضطراب في حركة التجارة البحرية، قد ينعكس على تكاليف الاستيراد وأسعار الغذاء في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.