توترات البحر الأحمر تربك التجارة العالمية خلال شهر

شفق نيوز/ تسببت الهجمات العسكرية على السفن التجارية في البحر الأحمر، بانخفاض أحجام البضائع المنقولة عبره، لتتراجع على إثرها التجارة العالمية 1.3% في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على أساس شهري.

وبحسب بيانات صادرة عن معهد "كيل" للاقتصاد العالمي الألماني، يتم نقل نحو 200 ألف حاوية عبر البحر الأحمر يومياً في الوقت الحالي، مقارنة بـ500 ألف حاوية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ووفقاً لمدير مركز أبحاث السياسة التجارية التابع للمعهد جوليان هينز، أدت تحويلات الرحلات بسبب الهجمات إلى استغراق الرحلات بين مراكز الإنتاج في آسيا والمستهلكين في أوروبا مدة أطول بنحو 20 يوماً.

وأضاف: ينعكس ذلك أيضاً في انخفاض أرقام التجارة بالنسبة لألمانيا والاتحاد الأوروبي إذ أن البضائع المنقولة لا تزال في البحر ولم يتم تفريغها في الموانئ كما هو مخطط لها.

وتراجعت الصادرات من أوروبا والواردات إليها بنحو 2% و3.1% على الترتيب، بينما شهدت أمريكا تراجعاً في الصادرات بنحو 1.5% وانخفاضاً في الواردات بنسبة 1%. فيما خالفت الصين هذا الاتجاه السائد، لترتفع الصادرات 1.3% وكذلك الواردات بنحو 3.1%.

وترسل شركات الشحن العالمية Maersk وHapag-Lloyd سفنها إلى طرق أطول وأكثر تكلفة حول طريق رأس الرجاء الصالح، تجنباً للهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر.