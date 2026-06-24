"توتال إنيرجي" تدعو لتطوير أنابيب جديدة في العراق لتجاوز مخاطر مضيق هرمز

شفق نيوز - بغداد

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجي" الفرنسية، باتريك بويان، أن تطوير خطوط أنابيب بديلة لتصدير النفط والغاز من الشرق الأوسط بات ضرورة ملحة، مشيراً إلى أن العراق يمتلك عدة مسارات يمكن أن توفر منفذاً آمناً إلى الأسواق العالمية بعيداً عن الاعتماد على مضيق هرمز.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن بويان، خلال مؤتمر للطاقة في باريس، إن التوترات الأخيرة في المنطقة أظهرت الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة وإنشاء مسارات تصدير بديلة، لافتاً إلى أن العراق يستطيع الوصول إلى الأسواق العالمية عبر تركيا أو سوريا، فضلاً عن خيارات أخرى تمر عبر دول الخليج.

وأضاف أن شركة "توتال إنيرجي" كانت من أوائل الشركات التي اكتشفت النفط في العراق عام 1928، وساهمت آنذاك في إنشاء خط أنابيب يربط العراق بسوريا خلال ست سنوات فقط، لنقل الخام إلى موانئ البحر المتوسط.

وأشار بويان إلى أن نجاح مشاريع البنية التحتية النفطية في العراق قبل نحو قرن يثبت إمكانية تنفيذ مشاريع مماثلة في الوقت الحاضر، بما يعزز أمن إمدادات الطاقة العالمية ويقلل المخاطر المرتبطة بمرور نحو خمس إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز.