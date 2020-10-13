توتال تبدي استعدادها لتعزيز استثماراتها في العراق

شفق نيوز/ أبدت شركة توتال الفرنسية يوم الثلاثاء استعدادها لتعزيز استثماراتها في المجالات النفطية المتعددة في العراق.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بويانيه والوفد المرافق له بحضور وزير النفط السيد احسان عبد الجبار.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي أنه "جرى خلال اللقاء بحثَ سبل تطوير الشراكة والتعاون مع شركة توتال الفرنسية في مجال النفط والغاز، واستثمار الغاز المصاحب في توليد الطاقة الكهربائية".

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية استعداد الشركة للاستثمار في العراق في المجالات النفطية المتعددة.



