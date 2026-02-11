تنشيط بئرين نفطيين في حقول نينوى ضمن خطة لزيادة الإنتاج

شفق نيوز- نينوى

أعلنت شركة نفط الشمال العراقية، يوم الأربعاء، عن نجاحها في معالجة وتنشيط بئرين نفطيين في حقل عين زالة ضمن محافظة نينوى.

وقال وكيل هيئة نفط نينوى، إياد خلف، لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات المعالجة والتنشيط التي نُفذت في حقل عين زالة تأتي ضمن خطة فنية متكاملة أعدتها الشركة لرفع كفاءة الآبار المتوقفة أو منخفضة الإنتاج، واستثمار الطاقات المتاحة بأفضل صورة ممكنة".

وأضاف أن "الملاكات الوطنية أثبتت قدرتها على تنفيذ أعمال نوعية باستخدام تقنيات حديثة مثل الأنابيب الملفوفة وغاز النيتروجين، ما أسهم في تقليل الزمن والكلفة وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الإنتاج"، مبيناً أن "المرحلة المقبلة ستشهد استمرار أعمال التنشيط والصيانة لعدد من الآبار الأخرى ضمن البرنامج التطويري المعتمد".

وأشار إلى أن "هيئة نفط نينوى تعمل بالتنسيق مع إدارة الشركة على تهيئة جميع المتطلبات الفنية واللوجستية لضمان استدامة العمليات التشغيلية، مع الالتزام الصارم بإجراءات السلامة وحماية البيئة"، مؤكداً أن "هذه الجهود ستنعكس إيجاباً على استقرار الإنتاج في حقول المحافظة وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني".

من جانبه، قال الخبير النفطي علي خليل، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن عمليات المعالجة والتنشيط التي نفذتها شركة نفط الشمال تمثل خطوة إستراتيجية مهمة، لأنها تركز على استثمار الطاقات المعطلة داخل الحقول القائمة بدلاً من الاعتماد فقط على حفر آبار جديدة.

وأشار إلى أن استخدام التقنيات الحديثة يسهم في تحسين معامل الاستخلاص وخفض التكاليف التشغيلية.

وتؤكد شركة نفط الشمال استمرار جهودها لتعزيز الطاقة الإنتاجية واستدامة العمليات التشغيلية في حقل عين زالة، إلى جانب المضي بخطط تطويرية أخرى في حقول نينوى، بما يضمن استثماراً أمثل للموارد النفطية ودعم الإيرادات العامة للدولة.

ووفقاً لبيان لشركة نفط الشمال، فقد تضمنت المرحلة الأولى معالجة البئر (AZ-12)، التي كانت تعاني من عوائق داخلية وترسبات أثرت في انسيابية الإنتاج.

وتمكنت الملاكات من إزالة تلك العوائق باستخدام وحدة الأنابيب الملفوفة (Coiled Tubing)، إلى جانب الاستعانة بوحدة توليد غاز النيتروجين، ما أتاح تنظيف البئر من الترسبات ومعالجة الاختناقات داخل عمود الإنتاج، وإعادتها إلى الجاهزية الفنية وفق المعايير المعتمدة.

أما المرحلة الثانية، فشملت تنفيذ أعمال التنظيف والتنشيط للبئر (AZ-20)، حيث جرى تنظيف خط أنبوب الإنتاج الممتد من البئر إلى محطة عين زالة لعزل الغاز عبر ضخ غاز النيتروجين بضغط مدروس لإزالة السوائل والشوائب المتراكمة.

كما تم إنشاء حفرة حرق مسيطر عليها بالقرب من المحطة لغرض تنظيف الخط بصورة آمنة ومنضبطة، وفق اشتراطات السلامة الصناعية المعتمدة. وأسفرت هذه الإجراءات عن إدخال البئر إلى الإنتاج تمهيداً لربطها بالمحطة، بما يسهم في زيادة معدلات الضخ.

وأكدت شركة نفط الشمال أن جميع الأعمال أُنجزت بنجاح تام دون تسجيل أية مشاكل فنية أو تشغيلية، في مؤشر واضح على كفاءة الملاكات الوطنية والتزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة.