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تنسيق زراعي بين كوردستان وبغداد ينعش الواقع المعيشي في كرميان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-16T09:53:03+0000
تنسيق زراعي بين كوردستان وبغداد ينعش الواقع المعيشي في كرميان

شفق نيوز/ اكدت مديرية زراعة إدارة كرميان التابعة لإقليم كوردستان، يوم الاربعاء، انتعاش الواقع المعيشي للمزارعين جراء تنسيق العمل بين وزارتي الزراعة في الحكومتين الاتحادية والإقليم.

وقالت مديرة المديرية شادية حسين عباس، لوكالة شفق نيوز، ان "التنسيق العالي بين وزارتيّ زراعة كوردستان والوزارة الاتحادية بتيسير تسويق المحاصيل الزراعية ومنتجات الدواجن رفع الواقع المعيشي للمزارعين بشكل كبير بعد معاناة واضرار جسيمة لحقت بهم جراء حظر دخول المنتجات الزراعية والحيوانية عبر الإقليم نحو المحافظات الاخرى".

وبينت ان "مشاكل منع مرور المحاصيل الزراعية ومنتجات الدواجن عبر نقاط التفتيش من حدود كوردستان في جلولاء وخانقين بحجة واشتباه انها منتجات إيرانية تم حلها بشكل نهائي".

واشارت الى "تصدير كرميان كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية التي تتم زراعتها في الانفاق والبيوت البلاستيكية وهي تقنيات زراعية حديثة خلال الربيع القادم ما يحقق مردودات اقتصادية كبيرة للمزارعين ويغطي جانباً كبيراً من احتياجات الأسواق المحلية في المحافظات".

وكانت وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية العراقية قد أصدرت تعليمات في السنة الماضية، فرضت من خلالها حظراً على دخول المحاصيل الزراعية الرئيسة من إقليم كوردستان إلى محافظات العراق.

ووفق التعليمات، منعت وزارة الزراعة العراقية دخول 27 من الخضروات والفواكه والحبوب من إقليم كوردستان إلى محافظات العراق.

الا انها تراجعت عن القرار بعد النقص الكبير بالمحاصيل الزراعية ومنتجات الدواجن وارتفاع الأسعار بنسبة 30 – 35%.

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