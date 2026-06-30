"تنتهي في شهرين".. خصومات على النفط العراقي بسبب هرمز

شفق نيوز- بغداد

أفادت مصادر تجارية، يوم الثلاثاء، بأن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) قدمت خصومات كبيرة على أسعار البيع الرسمية لخام البصرة المتوسط والثقيل للمشترين المتعاقدين، بهدف تشجيع استيراد النفط من محطتها في الخليج خلال شهر تموز المقبل، فيما أكد خبير نفطي أن هذه الخصومات جاءت نتيجة الظروف الاستثنائية المرتبطة بأزمة مضيق هرمز، وستتراجع تدريجياً.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر تجارية وثيقة، أن الخصم على خام البصرة المتوسط تراوح بين 14 و16 دولاراً للبرميل، فيما تراوح الخصم على خام البصرة الثقيل بين 16.80 و18.80 دولاراً للبرميل، بحسب فترة التحميل.

وأضافت أن الخصومات تكون أكبر للشحنات المحملة بين الأول والخامس من تموز، قبل أن تتقلص للشحنات المحملة بين السادس والعاشر من الشهر، ثم للشحنات بين 11 و31 تموز.

وأشارت الوكالة إلى أن شركة "سومو" طلبت من المشترين تقديم طلباتهم للكميات المطلوبة خلال يوم واحد من استلامهم الخطاب، فيما نقلت عن مصادر تجارية أن الخصومات الكبيرة قد تشجع المشترين، إلا أن التساؤلات ما تزال قائمة بشأن إمكانية عبور مضيق هرمز لنقل الشحنات.

وفي تعليق على ذلك، قال الخبير النفطي حمزة الجواهري، لوكالة شفق نيوز، إن شركة تسويق النفط العراقية أشارت إلى أن بعض الشركات المشترية أصبحت تمتنع عن شراء الشحنات العراقية أو تتخوف من الإقبال عليها بسبب التوترات المرتبطة بأزمة مضيق هرمز.

وأضاف الجواهري أن العراق فضّل بيع النفط بخصومات محدودة بدلاً من توقف المبيعات، لأن استمرار الصادرات أفضل من توقفها بالكامل، متوقعاً ألا تستمر هذه الإجراءات أكثر من شهر إلى شهرين.

وأوضح أن الخصومات ستبدأ بالتراجع تدريجياً مع انحسار المخاوف وعودة حركة الشراء إلى طبيعتها، لتعود أسعار بيع النفط العراقي إلى مستوياتها المعتادة.

وفي تعاملات اليوم الثلاثاء، انخفضت اسعار الخام العراقي، تزامناً مع تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.

وتراجع خام البصرة الثقيل إلى 60.66 دولاراً للبرميل بانخفاض 0.39 دولار أو 0.64%، فيما هبط خام البصرة المتوسط إلى 62.76 دولاراً للبرميل متراجعاً 0.39 دولار أو 0.62%.

وعالمياً، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 72.74 دولاراً للبرميل بتراجع 0.56%، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 70.50 دولاراً للبرميل بانخفاض 0.28%.

وارتفع سعر التأجير اليومي لناقلة نفط عملاقة لشحن مليوني برميل ⁠⁠من النفط الخام من الشرق الأوسط إلى ⁠⁠الصين إلى نحو 300 ألف دولار من نحو 220 ألفا في 27 فبراير/شباط قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، لكن بيانات ⁠⁠مجموعة بورصات لندن تشير إلى أنه انخفض من ذروته التي قاربت 600 ألف ⁠⁠دولار في مارس/آذار الماضي.

وطرحت (سومو) الأسبوع ⁠⁠الماضي مناقصة لبيع النفط الخام المقرر تحميله في يوليو/تموز المقبل، إلا أن مصدرا آخر قال إن الشركة لم تلق إقبالا من المشترين نظرا للصعوبات التي ‌‌واجهها التجار في حجز ناقلات النفط لدخول الخليج.

ويواصل منتجو النفط الآخرون في الشرق الأوسط عمليات تحميل النفط، غير أن حركة ‌‌الشحن ‌‌في المضيق تباطأت في أعقاب هجمات جديدة على سفن وتجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام القليلة الماضية.