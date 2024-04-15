تميم في مؤتمر مع بلينكن: العراق يعمل على توسيع الشراكة الاقتصادية مع اميركا ونحذر من التصعيد

شفق نيوز/ اكد وزير التخطيط العراقي، محمد تميم، يوم الأثنين، على ان الحكومة العراقية تعمل على توسيع شراكاتها الاقتصادية والدولية مع الولايات المتحدة.

وقال تميم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الاميركي ، انتوني بلينكن وتابعته وكالة شفق نيوز، ان "الحكومة العراقية تحذر من اتساع التصعيد وتدعو إلى ضبط النفس".

وأضاف "نركز اليوم على قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار والطاقة والحكومة العراقية تعمل على توسيع شراكاتها الاقتصادية والدولية واستثمار الغاز".

فيما قال بلينكن: "عقدنا لقاءً مثمراً مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، وتباحثنا بشأن اللجنة العسكرية العليا".

وتابع أن "زيارة السوداني خطوة مهمة لتقوية العلاقات بين البلدين وتطويرها".

وأشار بلينكن إلى أن "قطاع الاستثمار الأمريكي مهم في العراق، ويسرنا مشاهدة العراق ينجح في ملفات الاقتصاد والاستثمار والطاقة".