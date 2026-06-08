تمهيدا لتصديره.. دخول أكبر قافلة صهاريج "فيول" عراقي إلى سوريا (صور)

شفق نيوز- دمشق

دخلت قافلة صهاريج ضخمة، يوم الاثنين، محمّلة بـ"الفيول" العراقي إلى الأراضي السورية، عبر منفذ ربيعة - اليعربية في محافظة الحسكة تميهدا لتصديرها للأسواق العالمية.

ووثق مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، توقف قافلة الصهاريج العراقية على الطريق الدولي (M4) داخل الأراضي السورية قادمة من معبر ربيعة الحدودي.

وقال المراسل، إن هذه القافلة تعد الأكبر بين قوافل "الفيول" العراقي الداخلة إلى الأراضي السورية بأكثر من 150 صهريجاً، تمهيداً للتوجه إلى مدينة بانياس على الساحل السوري ومنها إلى الأسواق العالمية.

ومطلع شهر أيار/ مايو الماضي، قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، إن "حركة عبور صهاريج الفيول العراقي عبر منفذ اليعربية الحدودي، تأتي ضمن عمليات ترانزيت منظّم باتجاه مرفأ بانياس، تمهيداً لإعادة تصديرها، وذلك وفق إجراءات دقيقة لضمان انسيابية الحركة وكفاءة التنفيذ".

وأوضحت، أن "هذه العمليات تندرج في إطار الجهود المستمرة لتفعيل دور سوريا كممرّ لوجستي إقليمي، وتعزيز حركة الترانزيت عبر المنافذ البرية والمرافئ، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية ورفع كفاءة سلاسل النقل والإمداد".

وبحسب المعلومات، فإن هذا التحرك يأتي عقب اتفاق بين الحكومتين العراقية والسورية يقضي بتصدير المشتقات النفطية العراقية عبر الأراضي السورية نحو أسواق الطاقة العالمية عبر البحر المتوسط.