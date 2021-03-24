تمديد إغلاق الحدود العراقية الإيرانية حتى الشهر المقبل

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الأربعاء، عن تمديد إغلاق المنافذ البرية الحدودية مع العراق حتى الرابع من شهر نيسان المقبل، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية، عن مدير عام شؤون الحدود بوزارة الداخلية الإيرانية، حسين قاسمي، قوله، إن هذا القرار جاء بناء على طلب من وزارة الصحة وقرارات اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة كورونا.

وبين أن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في محافظة خوزستان المجاورة للعراق، وإعلان وزير الصحة أن السلالة البريطانية لفيروس كورونا دخلت المحافظة من العراق، تم تقديم طلب لوقف التنقل عبر الحدود الإيرانية العراقية.

واستدرك قاسمي "لكن إذا كان هناك مواطنون إيرانيون في العراق أو بالعكس مواطنون عراقيون كانوا في إيران، فيمكنهم الذهاب إلى الحدود للعودة الى بلادهم".

وأشار الى ان رجال الأعمال بإمكانهم الذهاب إلى العراق أو الى اقليم كوردستان لإنجاز مهامهم، بما في ذلك الهندسة والمقاولات، مشترطاً عليهم تقديم الوثائق اللازمة وفحصها عند المنافذ الحدودية.

واكد قاسمي "باستثناء هاتين الفئتين، تم توقيف حركة تنقل السياح والزوار الآخرين"، مستدركا "طبعا ان المعاملات التجارية مستمرة في إطار بروتوكولاتها الخاصة".