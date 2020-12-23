تكلف سنوياً 300 مليون دينار.. التحقيق في ملف انترنت مديرية المرور

شفق نيوز/ كشفت لجنة النزاهة النيابية، يوم الاربعاء، عن صدور قرار تحقيق بملف انترنت مديرية المرور العامة، مشيرة إلى شبهات فساد وهدر للمال العام بقيمة 242 مليون دينار سنويا.

وقال عضو اللجنة صباح طلوبي لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية المرور العامة تصرف سنويا 300 مليون دينار على أجور خدمة الانترنت، على اعتبار إن مواقع المديرية تستخدم الانترنت بشكل أساسي في عملها".

وأضاف، "رفعنا ملف انترنت المرور إلى هيئة النزاهة التي بدورها حولت الملف إلى مجلس القضاء الأعلى الذي رفع الملف إلى وزارة الداخلية لفتح تحقيق إداري بالموضوع".

وبين طلوبي، إن "المدير السابق لمديرية المرور وقع عقدا لخدمة الانترنت بقيمة 58 مليون دينار سنوياً، وهذا ما يؤكد وجود شبهات فساد في هذا الملف وهدر للمال العام بحدود 242 مليون دينار عراقي".