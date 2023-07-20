تكرير النفط في العراق يرتفع الى 1.1 مليون برميل يوميا

شفق نيوز/ ارتفعت قدرة تكرير النفط في العراق الى 1.1 مليون برميل يوميا.

ووفقا لوكالة الطاقة فان "قدرة تكرير النفط في العراق 1.116 مليون برميل يوميا في عام 2022، مرتفعة من 976 الف برميل يوميا في عام 2021"، مبينا ان "الارتفاع جاء نتيجة الانتهاء من مصفى كربلاء والبدء بالإنتاج الفعلي فيه".

واضافت ان "الحكومة تستحوذ على جميع المصافي وهي موزعة على 3 كيانات هي شركة مصافي الشمال والوسط والجنوب"، مبينا ان "طاقة المصافي في شركة المصافي الشمال هي 272 وابرز مصافيها هو مصفى الصمود الذي كان يسمى سابقا مصفى بيجي الذي ينتج بطاقة 140 الف برميل يوميا".

واشارت الى "طاقة مصافي الوسط هي 360 الف برميل يوميا وابرز مصافيها هو مصفى الدورة الذي ينتج بطاقة 140 الف برميل يوميا، في حين تبلغ طاقة شركة مصافي الجنوب 280 الف برميل يوميا وابراز مصفى فيها هو البصرة الذي ينتج بطاقة 210 الف برميل يوميا".

وبينت ان "هناك مصافي اخرى في منطقة كوردستان ابرزها مصفى بازيان بطاقة 40 الف برميل يوميا "

ويعاني العراق عجزًا في توفير المنتجات النفطية محليًا، يكلّفه سنويًا نحو 5 مليارات دولار، ويستحوذ البنزين والديزل على 3.5 مليار دولار من الإجمالي.