تكاليف المعيشة تشتعل في الدول العربية.. العراق بين الأغلى وقطر تتصدر القائمة

شفق نيوز/ أصدر موقع "نومبيو" العالمي، المتخصص في رصد مستويات المعيشة حول العالم، تقريراً بشأن تكلفة المعيشة في الدول العربية، حيث جاء العراق في المركز السابع عربياً من ناحية ارتفاع تكلفة المعيشة.

وبحسب التقرير، الذي أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن تكلفة المعيشة للفرد في العراق تبلغ 695 دولاراً شهرياً، ما يضعه في المرتبة السابعة بين الدول العربية من حيث الغلاء.

وتصدرت قطر القائمة كأغلى دولة عربية في تكلفة المعيشة، حيث بلغ متوسط الإنفاق الشهري للفرد فيها 1,098 دولاراً، تلتها الإمارات بمتوسط 1,089 دولاراً، ثم لبنان بـ882 دولاراً، فالكويت بـ885 دولاراً.

أما السعودية، فجاءت في المرتبة السادسة بتكلفة شهرية قدرها 810 دولارات للفرد، تليها العراق، ثم الأردن التي سجلت 607 دولارات شهرياً.

وجاءت مصر في المرتبة التالية بتكلفة معيشة قدرها 562 دولاراً، ثم الجزائر بـ476 دولاراً، تليها تونس بـ460 دولاراً، فيما سجلت المغرب أدنى تكلفة معيشة بين الدول العربية عند 450 دولاراً شهرياً للفرد.