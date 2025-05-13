تقنيات حديثة تدخل حقل "شرق بغداد" لرفع إنتاج النفط إلى 120 ألف ب/ي منتصف 2026

شفق نيوز/ كشف مدير قسم عمليات المنطقة الجنوبية بشركة نفط الوسط، فراس فوزي، يوم الثلاثاء، عن آخر تطورات عمل "حقل شرق بغداد"، فيما توقع أن يصل إنتاج النفط من هذا الحقل إلى 120 ألف برميل يومياً منتصف العام المقبل.

وقال فوزي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة العليا للشركة المتمثلة بمدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين، وافقت على استخدام التقنيات الحديثة في حقل شرق بغداد، كونها تعمل على إنتاج كميات النفط في الحقول، ومنها استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الآبار، فيما يعمل على إعطاء إشارات تؤدي إلى بيان أي مشكلة تحدث في الحقل".

وأضاف: "منذ تأسيس حقل شرق بغداد الواقع في منطقة النهروان بسنة 2018 واستلام الحقل من قبل شركة (إي.بي.أس) الصينية، بدأ الانتاج الفعلي في الحقل 1500 برميل يومياً، ومنذ ذلك التاريخ إلى هذا اليوم، وصل إنتاج النفط إلى 60 الف برميل يومياً".

وأشار إلى أن "في شهر أيلول من العام الحالي سيصل الانتاج في حقل شرق بغداد النفطي إلى 90 الف برميل، وفي شهر حزيران لسنة 2026 سيصل الانتاج في الحقل النفطي إلى 120 الف برميل نفط يومياً".

ولفت إلى أن "الكمية المنتجة من حقل شرق بغداد تذهب إلى مصفى الدورة نحو 25 الف برميل، والكمية المتبقية تذهب إلى المحطات الكهربائية، وهي محطة واسط الحرارية ومحطة القدس الحرارية"، مشيراً إلى أن "عدد الآبار النفطية المكتشفة في حقل شرق بغداد تبلغ 95 حقلاً منها 58 حقلاً نفطياً داخل الإنتاج".