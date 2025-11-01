تقلب أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع افتتاح السوق ببداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فان الدولار فقد سجل انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 140650 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140550 دينارا مقابل 100 دولار.