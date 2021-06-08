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تقلب بسعر خام البصرة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-08T08:43:36+0000
تقلب بسعر خام البصرة

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف، يوم الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمية، فيما ارتفع سعر خام البصرة الثقيل بشكل طفيف.

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا الى 71.68 دولارا للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 0.22%، فيما ارتفع الخام البصرة الثقيل إلى 67.68 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.01%، عن يوم الخميس الماضي .

وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 71.00 دولارا للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الاماراتي 71.00 دولارا للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 69.98 دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 70.82 دولارا، وجيراسول الانغولي 71.17 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد انخفضت اليوم ليصل خام برنت إلى 70.92 دولارا، وخام غرب تكساس الى 68.71 دولارا للبرميل.

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