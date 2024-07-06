تقلبات في خام البصرة.. خسائر للثقيل ومكاسب للمتوسط‎

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل" خسائر طفيفة، في وقت سجل الخام "المتوسط" مكاسب طفيفة خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل النفط العالمي مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 42 سنتا ليصل الى 82.98 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 73 سنتا بما يعادل 0.87%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 42 سنتا ليصل الى 85.56 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 27 سنتا او مايعادل 0.87% .

و سجل خام البرنت مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8% ، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب بنسبة 2%، وارتفعت أسعار الخامين القياسيين (برنت، وغرب تكساس الوسيط) بنسبة 7% و9% على التوالي على مدى الأسابيع الـ4 الماضية، مع انتعاش الآمال بزيادة الطلب خلال الصيف وتراجع الإمدادات بدعم من تخفيضات أوبك+.