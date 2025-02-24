"تقلبات غير عادية" تضرب البورصة في تركيا

شفق نيوز/ بدأت الجهات الحكومية التركية، تحقيقاً لمعرفة المسؤولين عن اختلاق ونشر أخبار مضللة، أدت إلى تقلبات غير عادية في بورصة إسطنبول.

وأشارت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، في خبر أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إلى أن "مكتب الادعاء العام في إسطنبول سيجري التحقيق بالتعاون مع هيئة أسواق رأس المال، التي ستقدم تقريراً بهذا الشأن".

وبدأت هيئة أسواق رأس المال، يوم الجمعة الماضي، أيضاً تحقيقاً في "تحركات غير عادية" لأسعار الأسهم في بورصة إسطنبول.

كما قالت إن المعاملات التي تقوم بها جميع المؤسسات "تخضع حاليا للمراجعة من الهيئة والبورصة"، وفق رويترز.

وأغلق المؤشر الرئيسي بتركيا، الجمعة الماضي، عند 9602.16 نقطة، بانخفاض 2.09 عن إغلاق يوم الخميس الذي سبقه.