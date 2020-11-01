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تقرير يؤشر فارقاً كبيراً بتكلفة المعيشة بين أنقرة وبغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-01T07:38:19+0000
تقرير يؤشر فارقاً كبيراً بتكلفة المعيشة بين أنقرة وبغداد

شفق نيوز/ كشف تقرير نشر على موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، أن تكلفة المعيشة في العاصمة انقرة التركية اقل من العاصمة بغداد.

وقال التقرير بحسب آخر تحديث في شهر تشرين الثاني، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "تكلفة المعيشة في مدينة انقرة التركية أقل بنسبة 30.06٪ عنها في مدينة بغداد"، مبينا ان "الشخص الواحد ينفق في انقرة مبلغا يترواح بين 419 الفا - 760 الف دينار عراقي او ما يعادل 2944 ليرة تركية".

وأضاف، أن "متوسط الإيجار في انقرة هو أقل بنسبة 61.18% منه في بغداد"، مشيرا الى ان "انقرة تحتل تكلفة المعيشة فيها المرتبة 530 من أصل 579 مدينة في العالم".

يذكر أن موقع "نومبيو" هو أحد المواقع التي تم اطلاقها في عام 2009، ويعتبر مصدراً من قبل العديد من الصحف والمجلات العالمية.

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