تقرير يؤشر ضعف الاستثمارات الاجنبية في العراق رغم نموها بالمنطقة

شفق نيوز/ صدر تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر عن مؤسسة FDI Intelligence، المختصة في متابعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم، والذي يتناول الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ونقل الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي، عن التقرير أن الاستثمارات الأجنبية في هذه المنطقة سجلت نموًا بنسبة 19% في عام 2023 مقارنةً بالعام 2022، مع تنفيذ أكثر من 2600 مشروع، مبينا أن قيمة هذه الاستثمارات بلغت 249 مليار دولار أمريكي من إجمالي 1.3 تريليون دولار عالميًا.

توزيع الاستثمارات الأجنبية حسب الدول:

الإمارات العربية المتحدة: 1279 مشروعًا السعودية: 359 مشروعًا جنوب أفريقيا: 145 مشروعًا مصر: 133 مشروعًا المغرب: 95 مشروعًا

الدول التي شهدت أعلى نمو في قيمة الاستثمارات الأجنبية:

السعودية: نمت قيمة الاستثمارات بنسبة 111% مقارنةً بعام 2022، لتصل إلى 29 مليار دولار أمريكي.

أهم الدول المستثمرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا:

الصين: استثمارات بقيمة 42 مليار دولار المملكة المتحدة: استثمارات بقيمة 25 مليار دولار هونغ كونغ: استثمارات بقيمة 20 مليار دولار الولايات المتحدة الأمريكية: استثمارات بقيمة 17 مليار دولار

أبرز القطاعات التي تم الاستثمار فيها:

قطاع الطاقة المتجددة: استثمارات بقيمة 100 مليار دولار قطاع المعادن: استثمارات بقيمة 23 مليار دولار قطاع النفط والغاز والفحم: استثمارات بقيمة 20 مليار دولار

ولم يذكر التقرير استثمارات العراق بشكل محدد، لكن وفقًا لمؤسسة الأمم المتحدة للتجارة والتطوير، شهد العراق خروجًا للاستثمارات الأجنبية بقيمة 5 مليار دولار خلال عام 2023.

أسباب ضعف اهتمام المستثمرين بالعراق رغم الإمكانيات المتاحة:

بيئة الأعمال المتراجعة هشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي ضعف التسويق والترويج للفرص الاستثمارية ضعف المؤسسات الحكومية المسؤولة عن ملف الاستثمار عدم الاهتمام بالاستثمارات الأجنبية في الخطة التنموية 2024-2028

رغم أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العراق لدورها في خلق فرص العمل وتطوير القطاع الخاص، لا تزال إدارة الدولة متمسكة بالنهج التقليدي، مما يتطلب تغييرًا شاملًا في الإدارة الاقتصادية وتحسين التعاون وحل المشكلات التنظيمية والتشريعية لتحسين ترتيب العراق في تقارير بيئة الأعمال.