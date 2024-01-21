تقرير يرصد زيادة الطلب على الاسمنت في العراق نتيجة مشاريع الإسكان

شفق نيوز/ ذكرت شبكة CNBC في تقرير لها، يوم الأحد، أن إدراج العراق لمئات المشاريع سنويا وتوسع نطاق الاستثمار فيه بأكثر من 3% زاد من الطلب على المواد الإنشائية والتي في طليعتها الإسمنت بحدود 25 مليون طن سنوياً، مما حفز القطاع الخاص لسد الحاجة عبر استثمارات جديدة.

وأضاف التقرير، أن العام الماضي 2023 شهد إنتاج 34 مليون طن وذلك ليؤمن 65 % من الطلب، موضحا أن محافظة المثنى جنوب غربي العراق تتقدم هذا النشاط بأربعة مصانع تنتج 21 ألف طن يوميا، بينما تتهيأ أربعة أخرى للإنتاج.

وأشار الى أن الطلب المتزايد غربي وجنوبي العراق دفع مصانع الأسمنت المشيدة مسبقا لإضافة خطوط إنتاجية جديدة بين 2000 إلى 3000 طن يوميا مستفيدة من قرارات حكومية بخفض أسعار الوقود بحدود 40% إضافة لمنع دخول الأسمنت المستورد.

وأشار التقرير أيضا إلى وجود ملايين الأطنان من حجر الكلس كمادة أولية لصناعة الأسمنت في مناطق بادية المثنى والذي جذب شركات استثمارية لتشييد مصانعها بشركات باكستانية وصينية بالاستفادة من سهولة الاستخراج واختصار كلف النقل مقارنة بالاستثمار في المناطق الجبلية شمالي العراق إلى جانب وجود سوق واعدة تضمن تسويقا بين 1200-5000 طن يوميا لكل مصنع.

وذكر أن التسهيلات الإدارية والقانونية في المحافظة تمهد لدخول استثمارات جديدة يمكن أن تحولها إلى عاصمة الأسمنت في العراق ورفع معدلات الإنتاج السنوية إلى 20 مليون طن أي ما يقارب 50 بالمئة من الطاقة التصميمية لمجمل مصانع البلاد البالغة 18 مصنعا حكوميا تؤمن 35 بالمئة و10 مصانع خاصة تنتج الأسمنت العادي والمقاوم وأنواع أخرى حديثة الإنتاج.