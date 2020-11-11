تقرير يحصي متوسط نمو التبادل التجاري بين العراق والسعودية في 20 عاما

شفق نيوز/ بلغ متوسط نمو التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق خلال أخر 20 عاما (من عام 2000 حتى 2019) نحو 42 %، بحسب تقرير لصحيفة "مال" السعودية.

وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية والعراق في عام 2019 نحو 2.97 مليار ريال منها 2.95 مليار ريال صادرات سعودية للعراق، و 26 مليون ريال واردات السعودية من العراق.

ومن المتوقع أن يرتفع التبادل التجاري بين البلدين بنسبة أكبر وذلك عقب افتتاح منفذ جديدة عرعر الذي يربط المملكة العربية السعودية مع جمهورية العراق الذي يقع في محافظة جديدة عرعر التابعة لمنطقة الحدود الشمالية للمملكة.

وتبلغ مساحة المنفذ 667 ألف متر مربع، وقد أغلق المنفذ في عام 1990 آبان الغزو العراقي للكويت بشكل رسمي باستثناء مواسم الحج، حتى أغسطس عام 2017. وفي نوفمبر 2018 بدأ إنشاء وتحسين المنفذ وقد تعهدت السعودية بكافة التكاليف التي بلغت نحو 259 مليون ريال.

وسيساهم افتتاح المعبر في انخفاض تكاليف واردات العراق من السعودية، والعكس كذلك بدلاً من دخولها عبر دول مجاورة.

كما يعتبر المنفذ ساحة تبادل تجاري ومنطقة لوجستية تربط المملكة العربية السعودية بقارة أوروبا وآسيا. كما سيخفف افتتاح المعبر معاناة المسافرين بين البلدين بدلا من التنقل عبر دول مجاورة مثل الكويت والأردن وتركيا.

وأكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال الاجتماع المرئي الذي عقده أمس مع مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق على أهمية العلاقات التي تربط البلدين.

كما أشار ولي العهد إلى أهمية الاجتماع بين المملكة العربية السعودية والعراق، منوهاً بالروابط بين البلدين حيث أنها روابط كبيرة جداً وعميقة جداً ومهمة، ويجب العمل على تحقيقها.

وقال: إن البلدين متجاوران، وكلنا عرب، ونتبع نفس الدين، ولدينا نفس المصالح، ونفس التحديات، فأنا سعيد جداً بتطوير العمل معكم ومع العراق.



