تقرير أميركي: العراق قد يحتاج 4 أشهر لاستعادة معظم إنتاجه النفطي بعد الحرب

قدّرت مؤسسة S&P Global الأميركية، أن العراق ودولاً منتجة للنفط في الشرق الأوسط قد تحتاج إلى نحو أربعة أشهر لاستعادة قرابة 80% من مستويات إنتاج النفط المسجلة في شباط/فبراير 2026، بعد الاضطرابات التي تسببت بها الحرب في المنطقة وتعطل الصادرات عبر مضيق هرمز.

وذكرت المؤسسة في تقرير، تابعته وكالة شفق نيوز، أن العراق كان من بين الدول التي خفّضت إنتاجها خلال المراحل الأولى للنزاع نتيجة قيود التخزين وصعوبة التصدير، مشيرة إلى أن استعادة الإنتاج لن تكون سريعة بسبب اعتماد معظم حقول المنطقة، بما فيها الحقول العراقية، على أنظمة حقن المياه والغاز للحفاظ على ضغط المكامن النفطية.

وأضافت أن عمليات الإغلاق الطويلة للحقول تجعل إعادة التشغيل أكثر تعقيداً، موضحة أن تعافي الإنتاج يمر بمراحل متداخلة تشمل إعادة تشغيل الخدمات اللوجستية وتقليص المخزونات قبل العودة التدريجية إلى مستويات الإنتاج السابقة.

وتوقعت المؤسسة أن يمتد التعافي الكامل لما بعد فترة الأشهر الأربعة، محذّرة في الوقت ذاته من ارتفاع تكاليف الإنتاج في قطاع النفط والغاز بنسبة تتراوح بين 4% و6% في حال كان النزاع قصير الأمد، وقد تصل إلى 15% إذا استمرت الأعمال العدائية.

وأشار التقرير إلى أن استمرار التوترات قد ينعكس أيضاً على الاستثمارات وصفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع الطاقة حتى عام 2026.