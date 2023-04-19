تقرير: معدل التضخم في العراق سيبلغ 2% في 2028

شفق نيوز/ توقعت شركة statistic الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، أن يبلغ معدل التضخم السنوي في العراق خلال عام 2028 متوسط 2%.

وأوضحت الشركة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه من "المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم في العراق بنحو 2٪ في عام 2028، انخفاضا من 6.63% في عام 2023".

واضافت ان "متوسط معدل التضخم في العراق سينخفض بين عامي 2023 و 2028 بما مجموعه 4.6 نقاط مئوية"، مبينة ان "الانخفاض الإجمالي لا يحدث بشكل مستمر، ولا سيما في عامي 2025 و 2026، حيث سيصل خلال هذين العامين الى 2.22% و 2.3% على التوالي".

واشارت الى انه " من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي في العراق في عام 2023 لأعلى مستوياته ليصل الى 6.63%، مقارنة بالسنوات 15 الماضية، مبينة ان "متوسط التضخم السنوي لعام 2024 من المتوقع أن يبلغ 1.62%".

والتضخم هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار في اقتصاد دولة ما عبر الزمن.