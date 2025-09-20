تقرير أمريكي: العراق يحتاج سعر نفط 95 دولارا لمعادلة موازنته

شفق نيوز- بغداد

كشف وكالة S&P Global Commodity Insights الأمريكية، يوم السبت، أن العراق بحاجة إلى سعر نفط يبلغ 92 دولارا للبرميل، ليحقق التوازن في موازنته للعام الحالي.

ووفقا لتقرير الوكالة، حول أسعار النفط التي تحتاجها منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لمعادلة موازناتها الوطنية لعام 2025 وأطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "العراق يحتاج الى معدل سعر 95 دولارا للبرميل لمعادلة موازنته الوطنية".

وأضاف أن "اعلى معدل لسعر النفط الذي تحتاجه الدول المنتجة له، لمعادلة موازنتها الوطنية جاء من نصيب إيران، وبمعدل 122 دولارا للبرميل، تليها البحرين وبمعدل 107 دولارات للبرميل، ومن ثم الجزائر 93 دولار للبرميل".

وتابعت أن "الكويت تحتاج معدل سعر 89 دولارا للبرميل، ومن ثم عمان بمعدل سعر 80 دولارا، ومن ثم السعودية بمعدل سعر 77 دولارا وقطر 64 دولارا، والامارات أقل الدول بمعدل سعر47 دولارا".

وبحسب الوكالة، فإن "العراق يقوم ببيع سعر خام النفط الثقيل بـ66 دولارا والخام الوسط بسعر 68 دولارا".