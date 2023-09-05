تقرير دولي يرصد معدلات البطالة في العراق خلال 20 عاما الماضية

شفق نيوز/ رصدت إحصائية أجرتها شركة statista الالمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين بالعالم، ونشرتها مؤخراً، معدلات البطالة في العراق خلال الأعوام العشرين الماضية، لافتة الى انخفاضه بنسبة 3.71% في العام الماضي 2022 لتصل إلى 15.55%.

وأظهر جدول للشركة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان معدل البطالة في العراق انخفض بمقدار 0.6 نقطة وبنسبة 3.71 بالمئة في عام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه 2021، مشيرة إلى أن عام 2021 شهد أعلى معدل للبطالة للعراق خلال العشرين سنة الماضية والتي بلغت 16.23%.

ويشير معدل البطالة إلى نسبة السكان النشطين اقتصاديا العاطلين حاليا عن العمل ولكنهم يبحثون عن عمل، ولا يشمل معدل البطالة الأشخاص غير النشطين اقتصاديًا مثل العاطلين عن العمل لفترة طويلة أو الأطفال أو المتقاعدين.

واضافت ان معدل البطالة في عام 2003 بلغ 8.85 % وفي عام 2004 معدل 8.72% ثم استمر بالانخفاض خلال السنوات اللاحقة ليسجل في عام 2012 أقل معدل للبطالة طيلة 20 عاما بمعدل 7.96%، ثم بدأ بالارتفاع مرة أخرى ليسجل في عام 2018 معدل 13.02% وفي عام 2020 معدل 15.11%".