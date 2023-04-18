تقرير سياحي: العراقيون يليهم الأتراك أكبر الزوار الى ايران

شفق نيوز/ ذكر موقع "السفر والسياحة العالمي"، اليوم الثلاثاء، أن السياح العراقيين والأتراك، شكلوا غالبية السياح الذين زاروا إيران خلال العام 2021، فيما أشار إلى أن 13% من الايرانيين الذين سافروا الى خارج بلادهم لغرض السياحة، اختاروا العراق كوجهة لهم.

وبحسب تقرير للموقع المتخصص بأخبار السياحة والسفر، والذي يتخذ من الهند مقرا له، فإن المسافرين من العراق شكلوا 34% وتركيا 15٪ من اجمالي الزوار القادمين إلى إيران.

وكانت نسبة السياح الآخرين إلى إيران، بحسب التقرير، من باكستان 10٪ واذربيجان 9٪ والكويت 2٪. وبلغت من بقية دول العالم 29%.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن تركيا شكلت الوجهة السياحية الأكثر شعبية بالنسبة الى السياح الايرانيين، حيث اختارها 71 % من المسافرين إلى الخارج من الجمهورية الإسلامية.

اما العراق، فقد استحوذ على 13% من الايرانيين الذين يسافرون إلى الخارج بغرض السياحة، وتلته دولة الإمارات التي يأتيها 6% من السياح الايرانيين، ثم سوريا 2%، وارمينيا 2%.

ونقل التقرير، الذي طالعته شفق نيوز، عن وزير السياحة الايراني عزت الله ضرغامي قوله إن إيران استقبلت 2.9 مليون زائر أجنبي في الأشهر الأحد عشر الماضية، وهو ما يفوق بعض التوقعات العالمية.

لكن بحسب الوزير الايراني، فإن الترويج لفكرة "ايران فوبيا" وتقديم صورة سلبية عن إيران في بعض الوسائل الاعلامية، يشكل أحد العراقيل التي تحول دون جذب السياح الأجانب.