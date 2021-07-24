تقرير سويسري: سكان العراق الاقل استدانة من البنوك

شفق نيوز/ كشفت بيانات تقرير حديث أصدرته مجموعة Credit Suisse السويسرية، يوم السبت، أن سكان العراق هم الاقل استدانة من البنوك بين سكان الدول العربية.

وقال التقرير لسنة 2021، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط ديون الفرد لسكان العراق انخفض بمقدار 20% ليصل الى 381 دولاراً، تلاه الامارات بانخفاض 19.5% ليبلغ متوسط قيمة ديون الفرد 9.397 ألف دولار".

وأضاف أن "دولة قطر هي الاكثر استدانة بين سكان الدول العربية بواقع 16.879 الف دولار، يليهم سكان الكويت حيث بلغ متوسط قيمة ديون الفرد 12.160 ألف دولار".

وأشار إلى أن "متوسط قيمة ديون الفرد لسكان لبنان بلغ 3.847 الف دولار، ومتوسط قيمة ديون الفرد لسكان الاردن بلغ 2.335 الف دولار، فيما بلغ متوسط قيمة ديون الفرد سكان مصر 872 دولار".

وبحسب التقرير، "فقد خالف الإيرانيون السرب لتزيد ديونهم 16% إلى متوسط 1.75 ألف دولار".

ومجموعة Credit Suisse السويسري تقدم العديد من الخدمات المالية وتقع مقر الشركة في زيورخ.