تقرير رقابي يكشف: 26 تريليون دينار ديون شركات عامة وتوقف نصف أسطول الطيران العراقي

شفق نيوز - بغداد

كشفت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، استناداً إلى التقرير السنوي الصادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعام 2025، عن مؤشرات وأرقام حادة تتعلق بأداء القطاعات الخدمية والاقتصادية والمؤسسات الحكومية في البلاد.

ووفقاً للتقرير الرقابي، فإن حصّة الخزينة والأرباح غير المسددة من قبل الشركات العامة بلغت 26.44 تريليون دينار عراقي، في حين تم تسجيل فروقات في ضريبة الدخل على الشركات النفطية للفترة (2018-2023) بقيمة 388.7 مليار دينار.

وعلى الصعيد الخدمي والبنى التحتية، أظهر التقرير أن 51% من أسطول الخطوط الجوية العراقية (بواقع 22 طائرة) هي طائرات عاطلة عن العمل، إلى جانب تسجيل 1,091 حادث سكة حديد خلال عام 2024 خلّفت 27 حالة وفاة وإصابة.

أما في ملف الزراعة والمياه، كشفت البيانات عن مخاطر بيئية ومائية جسيمة، حيث إن 55% من مساحة العراق باتت مهددة بالتصحر، بالتزامن مع عدم تبطين 85% من أطوال الجداول المائية الفرعية مما يتسبب بهدر مائي كبير، فضلاً عن انخفاض بذور الحنطة المجهزة للفلاحين بنسبة 54% خلال عام 2024.

وفي قطاع التربية والتعليم المحلي، رصد ديوان الرقابة المالية وجود 149 مشروع أبنية مدرسية غير منجز في محافظة بابل وحدها.

من جانبه أكد رئيس المؤسسة الخبير الاقتصادي منار العبيدي تعليقاً على تلك الاحصائيات بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه البيانات تأتي ضمن حصيلة عمليات التدقيق والتقييم القطاعي التي أجراها ديوان الرقابة المالية لتسليط الضوء على أبرز الملاحظات ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات الخاضعة للرقابة.