تقرير رسمي امريكي: الجفاف يجبر العراق على زيادة استيراد القمح

شفق نيوز/ ذكر موقع "وورلد غرين" (حبوب العالم) الامريكي المتخصص بالاخبار الزراعية، اليوم الثلاثاء، أن ظاهرة الجفاف تجبر العراق على استيراد المزيد من واردات القمح.

واستند الموقع الامريكي على تقارير من شبكة المعلومات الزراعية العالمية التابعة لوزارة الزراعة الامريكية، حيث اعتبر في تقرير له اليوم، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن الجفاف ظل يضرب العراق ما اجبر وزارة الزراعة العراقية على تخفيض حجم المحصول الزراعي الى اقل بـ50 ٪ من العام الماضي بسبب شح المياه السطحية.

وبحسب التقرير، فأن وزارة الزراعة الامريكية تتوقع أن يكون انتاج القمح خلال فترة عامي 2022-2023 بحدود 3.25 مليون طن، وهو اقل بكثير من ال 5.47 ملايين طن المسجل في موسم المحاصيل لعامي 2021-2022.

وأوضحت وزارة الزراعة الامريكية انه برغم زيادة مساحة العراق المزروعة حالياً بمحصول القمح بنسبة 10.4٪ مقارنة بالموسم الذي سبقه، غير أنه بسبب شح المياه، فأن المساحة التي جرى حصدها كانت اقل بكثير.

واعتبر التقرير أن التغييرات في سياسة الحكومة العراقية المتعلقة بدعم مستلزمات الانتاج، ترك اثره على انتاج القمح في العراق.

واوضح انه في الموسم السابق، تلقى المزارعون في سياق الخطة السنوية لوزارة الزراعة العراقية بذورا بنسبة دعم حجمها 70٪، إلا أن المعدل الآن تراجع الى 30٪. وبالاضافة الى ذلك، فقد تغير دعم المتعلق بالاسمدة متراجعاً من 120 كيلوغراماً للهكتار الواحد الى 20 كيلوغراماً للهكتار.

ولفتت وزارة الزراعة الامريكية في بياناتها الى "رفض غالبية المزارعين الحصول على الاسمدة بسبب حجمها القليل والتحديات البيروقراطية المرتطبة بالحصول عليها".

وختم التقرير بالاشارة الى انه مع استمرار استهلاك القمح في العراق في الارتفاع بشكل متزايد، فانه من المتوقع وصول الواردات في عامي 2022-2023 الى 3.4 ملايين طن، اي زيادة حجمها 1.2 مليون طن عن عامي 2021-2022.