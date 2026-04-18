تقرير دولي: دعم الطاقة والدين يثقلان كاهل الاقتصاد العراقي

شفق نيوز- واشنطن

أفاد تقرير "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر نيسان/أبريل، بأن العراق يواجه ضغوطاً متزايدة على ماليته العامة في عام 2026، في ظل تداعيات الحرب وارتفاع تكاليف الطاقة.

وذكر التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن دعم الطاقة في العراق يُقدّر بأقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عرضة لزيادة الأعباء المالية مع ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً.

كما أشار إلى أن الدين العام مرشح للارتفاع بشكل ملحوظ، بالتوازي مع تشديد ظروف التمويل وزيادة كلفة الاقتراض.

وأوضح أن هذه العوامل تأتي ضمن ضغوط أوسع تشمل تراجع الإيرادات وارتفاع النفقات، ما يفرض تحديات إضافية على السياسة المالية في البلاد.