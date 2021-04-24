تقرير: حظر الهند لتصدير البصل يمنح العراق مساحة في السوق العالمية

شفق نيوز/ حذرت صحيفة "Newswrap India" في تقرير لها، من أن تركيا والعراق سيصبحان منافسين قويين للهند في سوق البصل العالمي، بعد اتخاذ الحكومة الاتحادية في نيودلهي قرارا بحظر تصدير البصل على مدى السنوات القليلة الماضية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس اتحاد مصدري السلع الزراعية (ACEA) إم مادان براكاش، قوله إن والعراق وتركيا إلى جانب باكستان تقف وراءنا دائمًا، مضيفا بأن الحظر المفروض على الصادرات يمثل مشكلة في استعادة السيطرة التقليدية.

وفي السنوات القليلة الماضية ، لجأت الحكومة الاتحادية الهندية إلى حظر الصادرات أو تحديد الحد الأدنى لسعر الاستيراد لصادرات البصل للحد من ارتفاع الأسعار. و في 24 سبتمبر/ ايلول من العام الماضي ، حظرت الحكومة صادرات البصل بعد أن بدأت أسعار التجزئة في الارتفاع داخل السوق المحلية.

وتم رفع حظر التصدير اعتبارًا من 1 يناير / كانون الثاني، ولكن كان على المصدرين مواجهة مشكلات في الحصول على رعاة.

وأدت الأمطار غير الموسمية والإصابات التي لحقت بالمحاصيل الدائمة طوال الفترة من يناير إلى فبراير إلى ارتفاع أسعار البصل إلى 4000 روبية للقنطار ( 146.8 كيلوا) داخل السوق المحلية ، وقد أثر هذا أيضًا في القدرة التنافسية للبصل الهندي داخل سوق التصدير بعد رفع حظر التصدير.

وقال براكاش: "في البداية ، واجهتنا مشكلات في التصدير حيث كان لدى المشترين التقليديين مخزون وافر من تركيا والعراق، حيث كانت شحناتهم تنتظر أيضًا في موانئ مثل كولومبو".

وكان من أكبر المشكلات التي واجهها المصدرون الهنود في أرباح السوق في ماليزيا وسريلانكا والخليج.

يذكر أن الهند تعد ثاني أكبر منتج للبصل في العالم بعد الصين، وفقا لصحيفة التايمز الهندية، إذ يصل إنتاجها السنوي إلى أكثر من 47 مليون طن.