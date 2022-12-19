تقرير بريطاني يرصد تراجع قيمة المشاريع في العراق بنسبة 31.6%

شفق نيوز/ ذكرت مجلة "ميد" البريطانية، يوم الاثنين، أن قيمة سوق المشروعات في العراق تراجعت بنسبة 31.6 % خلال عام واحد ابتداء من 2 كانون الأول 2021 ولغاية 2 من كانون الأول 2022.

وقالت المجلة في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن مؤشر "ميد بروجكتس" بين أن قيمة سوق المشروعات في منطقة الشرق الأوسط، تراجعت على مدى عام ليفقد السوق 139 مليار دولار من قيمته بعد تراجع سوق المشروعات في العراق بنسبة 31.9 بالمئة، مشيراً إلى تراجع حجم أسواق الكويت وعُمان وقطر على المؤشر على مدار العام، بنسبة 2 و5.6 و1.6 في المئة على التوالي، لتخسر الدول الثلاثة 17.4 مليار دولار مجتمعة.

واضافت ان "القيمة السوقية للمشروعات نمت في السعودية والبحرين جزئياً بنسبة 3.3 بالمئة خلال العام، وفي البحرين بنحو 16 في المئة، كما نمت سوق المشروعات في إيران بنسبة 20.6 في المئة مضيفة 48.7 مليار دولار".

وأوضحت ميد أن "انخفاض قيمة سوق المشروعات في كل من دول الشرق الأوسط يعود إلى إعادة تقييم نطاق المشاريع القديمة في العراق والإمارات".