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تقرير: انخفاض المتوسط الشهري لخام أوبك خلال الشهر الجاري

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-27T09:32:09+0000
تقرير: انخفاض المتوسط الشهري لخام أوبك خلال الشهر الجاري

شفق نيوز/ أفاد تقرير صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك"، بانخفاض المتوسط الشهري لسعر سلة اوبك إلى 40.62 دولارا للبرميل خلال شهر تشرين الاول 2020.

وذكر التقرير الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن "أحدث التقديرات الأولية لمنظمة "أوبك" تشير إلى انخفاض المتوسط الشهري لسعر سلة خاماتها إلى 40.62 دولار للبرميل خلال شهر تشرين الاول 2020. أي بنسبة انخفاض تبلغ نحو 2.2٪ مقارنة بالشهر السابق".

واضافت انه "من المتوقع تراجع المتوسط السنوي لسعر سلة خامات أوبك في عام 2020 إلى 40.62 دولار للبرميل وهو متوسط يقل بنحو 23.4 دولار للبرميل أو بنسبة 36.6% مقارنة بعام2019".

ولفت التقرير، الى ان "اساب تراجع النفط هو ازدياد عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم مما ادى الى فرض قيود اكثر صرامة والعودة للإغلاق الجزئي والعزل الكلي ، كما اسعار النفط تأثرت سلبا بتنامي مخاوف المستثمرين بشان تخمة المعروض النفطي على خلفية اعلان المؤسسة الوطنية في ليبيا رفع حالة القوة القاهرة في كافة الحقول النفطية ومن المتوقع الوصول بإنتاج يزيد على المليون بنهاية شهر تشرين الثاني".


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