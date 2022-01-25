تقرير: العراق الأكثر نمواً بين الدول العربية في مبيعات السيارات

شفق نيوز/ ذكرت شركة Focus2Move المختصة بتقديم البيانات الخاصة حول السيارات، يوم الثلاثاء، أن العراق الاكثر نمواً من بين الدول العربية في مبيعات السيارات بنسبة 50% خلال تسعة اشهر من العام الماضي 2021.

وقالت الشركة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سوق السيارات في العراق استمر في مبيعاته للسيارات بالارتفاع لشهر ايلول 2021 ليتجاوز مستويات ما قبل الوباء بنسبة 17.6٪".

وأضافت أنه "تم بيع 7.766 سيارة في شهر ايلول وحده، ما رفع مبيعات العام الماضي 2021 ولغاية شهر ايلول عند 63.926 الف سيارة بارتفاع بنسبة 50% عن العام 2020".

وأشارت إلى أن "من ناحية العلامة التجارية، ما تزال كيا في صدارة قائمة المتصدرين وسجلت زيادة بنسبة 47.1٪ في المبيعات منذ بداية العام حتى تاريخه، بينما تمتلك حصة سوقية ضخمة تبلغ 38.2٪، تليها شركة تويوتا التي نمت بنسبة 24.4٪، في حين سجلت هيونداي أسوأ أداء، حيث كسبت 8.4٪ فقط".

وبينت أن "السوق حافظ في عام 2019على وتيرة نمو مثيرة للإعجاب مع السرعة التي اتخذت في جميع الأشهر وأغلقت مبيعات العام بأكمله عند 79.980 سيارة، إلا أنه بسبب جائحة COVID-19 انخفضت مبيعاتها بشكل كبير في عام 2020، في الواقع، كانت المبيعات 66591، مسجلة انخفاضًا بنسبة 16.7 ٪ مقارنة بعام 2019".

ولفت إلى أن "عام 2021 بدأ بشكل إيجابي للسوق العراقي، في الواقع، إذ تم بيع 18091 وحدة في الربع الأول، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 9.7 ٪ في المبيعات مقارنة بالربع الأول من عام 2020".

وأوضحت أن "المبيعات بدأت في الربع الثاني في النمو بسرعة كبيرة، حيث سجلت زيادة بنسبة 155.8٪ في المبيعات مع 21195 سيارة بسبب المستويات المنخفضة للغاية للمبيعات في الربع الثاني من عام 2020".

وتم بيع 7.995 سيارة في تموز، مسجلة زيادة بنسبة 63.5٪ في المبيعات مقارنة بمستويات العام الماضي 2020، وفي اب تم بيع 8.879 سيارة.

ولفتت إلى أن "العراق كان الاكثر نموا من باقي الدول العربية في مبيعات السيارات حيث بلغ نمو السيارات في السعودية والامارات خلال نفس الفترة 29 بالمئة والكويت 38 بالمئة وومصر 18 بالمئة والاردن 13 بالمئة وتونس 31 بالمئة وقطر 19 بالمئة وعمان 9 بالمئة".