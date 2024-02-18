تقديم مقترحات جديدة إلى السوداني بشأن تشغيل ميناء الفاو الكبير (وثائق)

شفق نيوز/ أعلن عامر عبد الجبار وزير النقل العراقي الأسبق والنائب الحالي في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، تقديم مقترحات إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تتعلق بتشغيل ميناء الفاو الكبير، والذي من المتوقع افتتاح المرحلة الأولى منه خلال العامين المقبلين.

ووجه عبد الجبار تلك المقترحات إلى لجنة التخطيط الإستراتيجي والخدمة الاتحادية، والتي بدورها رفعتها إلى السوداني، حسبما مبيّن في الوثائق التي نشرها وزير النقل الأسبق عبر صفحته في موقع "إكس - تويتر سابقاً" والمذيّلة بتوقيعه.

وجاء في المقترحات "لأهمية ميناء الفاو الكبير والذي من المتوقع افتتاح المرحلة الاولى منه (الأرصفة الخمسة) خلال السنتين القادمتين، و لضمان سرعة تفريغ وتحميل الحاويات من وإلى السفن - فمن غير المعقول أن يتم العمل في نفس المعدات التقليدية المعمول بها حاليا في ميناء أم قصر - لذا نقترح اختيار محطات حاويات ذكية".

وأوضح عبد الجبار، أنه "لغرض التعجيل بإنجاز المقترح آنفاً على الحكومة توفير الأموال الكافية لشراء هذه المعدات الحديثة والمتطورة ونصبها، أو إجراء جولة تنافسية لإختيار إحدى الشركات العالمية في إدارة الموانئ للتعاقد معها بنظام التشغيل المشترك".

وتطرقت المقترحات إلى الأمور الخدمية، واختيار الكوادر البحرية والموظفين في الشركة العامة للموانئ العراقية لضمان نجاح سير العمل في الميناء حال تشغيله.

و أفصح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في نهاية العام 2023، عن خوض حكومته مفاوضات مع كبريات الشركات العالمية لإدارة مشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وكان السوداني قد وجه، نهاية العام 2022، بتسريع تويرة العمل في جميع الفقرات التنفيذية لميناء الفاو الكبير، عاداً إياه مشروعاً "بحجم العراق وتطلعات شعبه".

و ميناء الفاو الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة، أقصى جنوبي البلاد، تبلغ تكلفته نحو 4.6 مليارات يورو وتقدر طاقة الميناء المقدرة 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم، ووضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 أبريل/نيسان 2010.

وأثارت قضية ميناء الفاو الكبير، والتلكؤ في اكماله جدلاً، واتهم نواب حكومات متعاقبة بعقد صفقات مع دول مجاورة فرطت بإنشاء الميناء لصالح موانئ تلك الدول.

كما شهد المشروع بعض التلكؤ عقب "انتحار" المدير الفني لشركة دايو الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، لأسباب غامضة.