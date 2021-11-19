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الحكومة العراقية: 73 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع تركيا في آخر 5 أعوام

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-19T09:26:41+0000
الحكومة العراقية: 73 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع تركيا في آخر 5 أعوام

شفق نيوز/ أعلن وزير التجارة العراقي علاء الجبوري من اسطنبول اليوم الجمعة عن إجراءات جديدة مع تركيا لدخول المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي - العراقي للإستثمار والمقاولات الذي انطلقت أعماله اليوم.

وأكد الوزير في كلمته على أهمية العودة إلى التحالفات والتكتلات الاقليمية والاقتصادية المشتركة كونها تسهم في استقرار المنطقة، مضيفا أن هناك مشكلة في استثمار الموارد واهمية العودة للاستثمار الذكي.

ونوه الجبوري إلى أهمية المنتدى في دعم الصناعات النظيفة، مردفا بالقول إن الحكومة العراقية أعدت خطة للتنسيق وحل الإشكاليات الموجودة كافة في هذا الإطار.

ودعا الوزير الشركات التركية إلى المشاركة في إعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب ضد داعش، والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية المتاحة، مضيفا أن "الشركات التركية ورجال الأعمال تتوفر لديهم الخبرة والإمكانية في هذا المجال".

ومضى بالقول: إن الجمهورية التركية تُعتبر من البلدان المتقدمة بالقطاعات الصناعية، والزراعية، والاسكان، والطرق، والجسور، والخدمات التي يمكن للعراق الاستفادة من هذه الخبرة.

كما أشار وزير التجارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا منذ العام 2016، ولغاية شهر أيلول من العام 2021 بلغت 73 مليار دولار أمريكي، وذلك رغم الظروف الاقتصادية العالمية التي تأثرت بشكل سلبي جراء جائحة كورونا.

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