تقديرات متفائلة: تعافي إنتاج النفط العراقي وصولاً لـ 4 ملايين برميل في 6 أشهر

أكد الخبير الاقتصادي محمد الحسني، يوم الأربعاء، أن العراق يمتلك القدرة الفنية واللوجستية لاستعادة مستويات إنتاجه النفطي السابقة خلال فترة قياسية، مستنداً إلى محدودية الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للقطاع خلال الصراع العسكري الذي شهدته المنطقة على مدار 40 يوماً.

وقال الحسني، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "انخفاض الإنتاج إلى حدود 1.3 مليون برميل يومياً بعد أن كان يتجاوز عتبة الـ 4 ملايين، جاء نتيجة ظروف قاهرة تمثلت في الحرب وخروج الشركات الأجنبية، وليس بسبب تضرر جوهري أو بنيوي في الحقول والمنشآت النفطية".

وأضاف أن "سلامة معظم الحقول تعني قابليتها للتشغيل السريع، ما يُمكّن العراق من رفع إنتاجه إلى ما بين 2 و3 ملايين برميل يومياً خلال الأشهر الأولى من استقرار الأوضاع الأمنية".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "العودة الكاملة لمستويات الإنتاج السابقة (أكثر من 4 ملايين برميل) قد تتحقق خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، شريطة عودة الشركات الأجنبية واستئناف عمليات الصيانة الدورية وحقن المياه".

ويأتي هذا التفاؤل الاقتصادي عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، وهي الخطوة التي اشترطت إعادة الملاحة في مضيق هرمز لضمان تدفق سلاسل إمداد الطاقة إلى الأسواق العالمية.