تقدر بنحو 11 مليار دولار.. إيران تبحث مع الزيدي آليات سحب أموالها

شفق نيوز- طهران

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، يوم الخميس، عن حجم المستحقات المالية الإيرانية لدى بغداد، عن الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية التي يستوردها العراق من إيران.

وقال همتي في تصريح للتلفزيون الإيراني، إن هذا الملف تمت مناقشته كمحور رئيس في المباحثات مع محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين، على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى طهران.

وأكد همتي، أن البنك المركزي الإيراني لديه نحو 7 مليارات دولار مُودعة في العراق، إضافة إلى أكثر من 3 مليارات دولار مستحقات تعود لوزارة النفط الإيرانية، ليصل إجمالي المبالغ المستحقة لإيران لدى الحكومة والبنوك العراقية إلى ما بين 10 و11 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذه الأموال تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لإيران في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مضيفاً أن الجانبين سيعملان على إيجاد حلول عملية تسمح باستخدامها في تمويل الواردات أو إجراء التحويلات المالية اللازمة.

وأضاف همتي أن جزءًا من هذه الأموال استُخدم، خلال الأشهر الماضية، في شراء سلع أساسية، إلَّا أن القيود المفروضة على آليات الاستخدام والتحويل ما زالت تعرقل الاستفادة الكاملة منها، معربًا عن أمله في التوصل إلى تفاهمات مع البنك المركزي العراقي لمعالجة هذه العقبات.

وبحسب الاتفاقات الثنائية، تقوم الحكومة العراقية بإيداع قيمة واردات الغاز والكهرباء في حسابات لدى المصرفين المركزي والتجارة العراقيين.

وكانت العقود الأصلية تنص على سداد قيمة الغاز باليورو والكهرباء بالدولار، إلَّا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، العام 2018، وإعادة فرض العقوبات على إيران حال دون تمكن العراق من تسديد هذه الديون بالعملات الأجنبية؛ ما أدى إلى تراكمها داخل النظام المصرفي العراقي مع فرض قيود على آليات استخدامها.