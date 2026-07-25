تقترب من 150 ألفاً.. انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم السبت، انخفاضاً في أسواق بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات المسائية في أولى أيام الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150,100 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ 150,500 دينار في تعاملات الصباح.

وأشار مراسلنا إلى انخفاض أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 149,500 دينار.

وفي أربيل، تراجعت أسعار الدولار بالتزامن مع الإغلاق، إذ بلغ سعر البيع 150,450 ديناراً لكل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 150,350 ديناراً.