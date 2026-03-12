تقارير: صادرات النفط الإيرانية تتجاوز حاجز المليوني برميل يومياً

شفق نيوز- طهران

أفادت تقارير إعلامية واقتصادية دولية، يوم الخميس، بارتفاع ملحوظ في معدلات تصدير النفط الإيراني، مشيرة إلى وصولها لمستوى يتجاوز 2 مليون برميل يوميا.

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، أن هذا الارتفاع يأتي في ظل إجراءات تقنية وإجرائية تفرضها طهران في مضيق هرمز، والتي وصفتها بـ "

(الرقابة الذكية)، مما أوجد تحديات اقتصادية أمام الدول التي تصنفها طهران كجهات "مروجة للحروب".

وأشارت التقارير، إلى أن طهران تسعى من خلال رفع وتيرة التصدير إلى تعزيز موقفها الاقتصادي، بالتزامن مع ما تصفه بـ "الإجراءات العقابية الاقتصادية" ضد الأطراف التي تعتبرها "معتدية" في الأزمات الراهنة.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهده أسواق الطاقة العالمية، وسط ترقب دولي لتأثيرات السيطرة على الممرات المائية الحيوية في منطقة الخليج على استقرار الاقتصاد العالمي.