تقارير: البرنامج الحكومي الإيراني يستهدف استقطاب مستثمرين عراقيين

شفق نيوز/ كشفت تقارير نشرتها وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الأحد أن برنامج الحكومة الإيرانية يستهدف فتح نافذة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية في محافظة كرماشان المحاذية للعراق.

وتمتلك المحافظة حدود مشتركة مع العراق تمتد لمسافة 371 كلم طولا، وان مسار صادرات السلع والبضائع الإيرانية يمر عبرها إلى العراق من خلال خمسة منافذ رسمية إضافة إلى أربع مديريات جمارك ومركزين للتصدير.

ولدى كرماشان مطار دولي، وخمس محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية، و23 مدينة صناعية، إضافة إلى أنها تؤمن 75 بالمئة من مادة القير لإيران، وتعد أكبر منتج لهذه المادة في الشرق الأوسط.

وتمتلك المحافظة أيضا 4000 موقع وأثر سياحي تاريخي من بينها 2200 مسجلة رسميا، وقرابة 4 ملايين دونم أرض خصبة للزراعة، وان هذه العوامل تشجع على إقبال المستثمرين الأجانب للمشاركة في إقامة مشاريع في المحافظة.