تقارب 9 مليارات دولار.. احصائية بصادرات العراق النفطية لشهر شباط

شفق نيوز/ اعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي.

وبحسب "الاحصائية النهائية" الصادرة عن شركة تسويق النفط "سومـو"، فقد بلغت الايرادات النفطية ما يقارب من 9 مليارات دولار .

وقالت الشركة في بيان لها ورد لوكالة سفق نيوز، إن كمية الصادرات من النفط الخام 92 مليوناً و790 الف و173 برميل، بإيرادات بلغت 8 مليارات و809 ملايين و 162 الف دولارامريكي .

وأشارت الشركة إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 91 مليوناً و314 الفاً و828 برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 1 مليون و475 الفاً و345 برميلاً، مبينة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (94,936) دولاراً".

وأوضحت أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (34) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".