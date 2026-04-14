تقارب "عراقي سوري" جديد.. خطط لتفعيل مشاريع النفط والغاز المشتركة

شفق نيوز– واشنطن/ مصطفى هاشم

كشف وزير المالية السوري، يسر برنية، يوم الثلاثاء، عن حزمة تفاهمات اقتصادية جديدة مع الحكومة العراقية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد "انطلاقة نوعية" في ملف الطاقة وتسهيل التجارة البينية بين البلدين.

وقال برنية، لوكالة شفق نيوز، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن، إن "هناك تواصلاً مستمراً وبنّاءً مع الجانب العراقي، يرتكز على المصالح المشتركة".

وتابع الوزير السوري قائلاً: "نحن على تواصل دائم مع العراق، وسيكون هناك تعاون ملموس في قطاع النفط والغاز، كما سنشهد قريباً افتتاحاً في هذا الملف الحيوي".

وأضاف برنية، أن "الدولة السورية الجديدة تضع في أولوياتها تذليل جميع العقبات أمام حركة التجارة والاستثمار"، مشدداً على "الحرص الرسمي لتعزيز الروابط بين قطاعات الأعمال في البلدين، لتعود العلاقة الاقتصادية إلى مستواها الاستراتيجي المأمول".

وعلى صعيد التحركات الدولية في واشنطن، أشار إلى إنجاز مهم في أروقة البنك الدولي، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأن "ملحق خاص" لدعم القطاع المالي السوري وإصلاح المؤسسات المالية، بهدف بناء القدرات البشرية، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق التحول التكنولوجي الرقمي في المنظومة المالية السورية.

كما أكد برنية، السعي لإنشاء "مركز معرفة" عالمي، لمساعدة المستثمرين السوريين على بناء شراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص.

وقبل أيام قليلة، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية لوكالة شفق نيوز، عن تحركات مرتقبة لتعزيز التعاون المالي مع بغداد، مؤكداً وجود تواصل مستمر مع البنك المركزي العراقي لتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة تهدف إلى تعميق الروابط المصرفية بين البلدين.